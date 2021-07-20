韓團出道的男星吳亦凡最近身陷桃色風波，他遭美女網紅都美竹大爆感情生活混亂、私德不佳、甚至性癖好等，引來吳亦凡發聲明否認。昨(19日)晚間驚傳都美竹失聯，令人擔心她是否「被消失」，陸媒則報導，都美竹稍早已在朋友圈報平安，讓網友鬆了口氣。

30歲吳亦凡過去以EXO團員出道，退團後回大陸發展，近日都美竹大爆他黑料和多名女子有染，讓對方以為是談戀愛，最終男方用冷暴力搞消失。對此，吳亦凡日前出聲，強調原本不想說話是因為已經進入司法程序，但沉默卻縱容了造謠者，他澄清只見過都美竹一次，「沒有灌酒、沒有收手機，更沒有她描述的各種『細節』」。

寶格麗宣布終止和吳亦凡合作。（圖／翻攝自BVLGARI寶格麗微博）

然消息爆發後，已有不少廠商宣布與吳亦凡暫停合作，包括韓束、時尚大牌路易威登（LV）等，昨寶格麗也表示：「寶格麗針對吳亦凡先生的相關事件予以高度重視，決定從即日起終止與吳亦凡先生的合作關係」。另有一名網友「李恩」則自稱是都美竹的姊姊，近來在直播中猛談此事，卻被網友質疑身分造假，傳開後，李恩回擊吳亦凡工作室的長文已經刪除。

都美竹報平安。（圖／翻攝自新浪娛樂）

昨傳出都美竹的人身安全出現危險，還有傳言指她失聯，據《新浪娛樂》報導，都美竹稍早在朋友圈報平安，寫下：「一切安全，勿掛念，不一一回復（覆）了」，而據《鳳凰網娛樂》報導，中國傳媒大學高職學院是都美竹目前就讀的學校，有老師受訪強調，如果都美竹需要協助，校方會積極提供幫助。