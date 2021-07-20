英國首相強生昔日首席顧問康明茲在今天播出專訪片段中說，強生去年秋季不願加強防疫限制，因為他認為染疫病故者「基本上都是80歲以上」，且不認為NHS醫療系統會不堪負荷。

這是康明茲（Dominic Cummings）去年11月離職後首度接受電視專訪，英國廣播公司（BBC）今天播出節錄片段，明天將播出完整內容。

康明茲在專訪中還說，去年3月疫情開始蔓延時，他曾介入阻止強生（Boris Johnson）晉見當時高齡93歲的女王，進行例行面對面會談。當時有關當局呼籲民眾避免不必要接觸，尤其是接觸年長者。

康明茲宣稱他當時告訴強生：「首相辦公室有人隔離中，你我都可能有新型冠狀病毒。你不能去見女王，要是你去見女王將病毒傳染給她怎麼辦？你當然不能去。」康明茲還說：「他（強生）說他基本上沒考慮太多，還說『沒錯，我不能去』。」

首相辦公室否認有此事發生，白金漢宮則婉拒置評。

康明茲還分享去年10月一連串即時通訊軟體WhatsApp訊息內容，據稱是強生傳給幕僚們的訊息。

康明茲說，強生在一則訊息中笑稱年長者可能「染疫且活更久」，因為大部分病故者都超過平均預期壽命。

「幾乎沒有60歲以下的人去醫院…而且那些人幾乎都活下來。而我不再相信（英國公立醫療系統）國民保健署（NHS）全部不堪負荷這類的話。大夥兒，我認為我們或許需要重新校準…我國80歲以上者最多300萬人吧。」

據報強生還寫道：「這顯示我們不用全國封鎖。」

不過強生去年10月31日曾宣布英格蘭地區封鎖4週，還說有必要以此確保NHS不會崩潰，因為數據顯示，不「強硬行動」的話，死亡人數恐達「一天數千人」。

強生發言人表示，強生先前已採「必要行動保護人命和生計，以最佳科學建議為指導方針」。發言人還說，政府在3次全國封鎖期間避免NHS不堪重負。

路透社報導，儘管有聲浪質疑強生當首相不稱職且不滿政府抗疫作為，康明茲的種種批評尚未嚴重打擊強生在民調中的支持度。路透社也尚無法獨立證實上述WhatsApp訊息真實性。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1100720