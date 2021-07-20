針對民進黨質疑南投縣的疫苗剩餘量與施打覆蓋率，國民黨今天表示，民進黨製造各縣市施打疫苗競賽的氛圍，很明顯是為了掩蓋疫苗不足、蔡政府採購不力的無能，刻意「轉移焦點」；只因為南投縣率先提出自主採購疫苗，戳破執政者疫苗採購政策的錯誤，因此成為民進黨政治攻擊的箭靶，進行「政治報復」。

國民黨奉勸民進黨不要「畫錯重點」，與其花心力打擊各縣市政府，倒不如好好監督中央政府徹底檢討疫苗政策，解決疫苗不足、各族群搶打特定疫苗的疫苗亂象。

國民黨指出，南投縣由於年長者的人口居多，且幅遠廣闊、偏鄉交通不便，再加上南投縣採取精準施打，初期進度較慢，但後來進度趕上，施打率已超過7成。

國民黨批評，但民進黨不了解各地民情，頻頻以施打率攻擊各縣市，分化各縣市、製造地方矛盾的作法，不僅是打擊各地辛勞為民眾施打疫苗的醫護人員之士氣，更無助於中央、地方合作，共同防疫。

國民黨強調，取得足夠的疫苗，執行有效率的施打計畫，是政府的責任。當前疫苗採購不足、到貨速度不穩定、中央分配疫苗政策不透明、疫苗施打的權責混亂等問題，才是蔡政府應重新檢討疫苗政策的關鍵。

國民黨痛批，民進黨始終「畫錯重點」、刻意「轉移焦點」，企圖將責任歸咎於地方政府，此舉只會凸顯民進黨藉疫苗打擊政敵的手段，並無法得到人民的認同。