行政院長蘇貞昌昨至松山機場送東奧國手出發，卻傳出國手上了飛機才發現是乘坐經濟艙，而代表團官員坐商務艙，等到羽球「世界球后」戴資穎搭機的照片曝光後，更是引起輿論譁然。對此，無黨籍台北市議員林穎孟點名，中華奧會主席林鴻道，和體育署長張少熙都應該負全責，若還有一絲羞恥之心，應自行請辭。

台灣代表團昨（19日）搭包機出征日本東奧，卻發生選手沒能坐商務艙的爭議。林穎孟也隨即在臉書發文表示，台灣的選手要去東奧比賽，只能坐不舒服的經濟艙；坐商務艙的，名單一字排開都是長官、顧問、教練，體育副署長洪志昌也跟著一起坐，毫無知覺。體育署還回應說是因應防疫位子不足，但令人費解的是，解決方法卻不是增加包機、或請不上場比賽的人坐經濟艙。

林穎孟指出，「在名單中，可以看到中華奧會主席林鴻道，他就是從2016年來反體育改革大老，若各單項運動協會組織改組換人，將會影響奧會主席地位，因此林大力反對體改，平時稱關心選手比賽權益，結果真正出國時，卻讓選手遭受次等待遇。林穎孟抨擊，「中華奧會主席林鴻道，到現在好像沒他的事一樣。他和體育署長張少熙都應該負全責，若還有一絲羞恥之心，應自行請辭」。

許多網友也在其po文底下留言表示，「除了教練之外，應該全部辭職」、「這就是台灣體育長期以來的問題」、「被罵那麼多次了，有差這一次嗎」。