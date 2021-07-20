宏達電(2498)今(20)日舉辦股東會，由董事長王雪紅主持，在有效的產品優化下，宏達電去年營業毛利、毛利率皆為近年來的新高，也透過架構改造，七大事業部就戰鬥位置，在商用市場VIVE策略上，也有來自各行各也的成功合作案例，王雪紅就看好，宏達電在虛擬實境逐漸普及的契機中準備就緒，取得先機。

宏達電透過持續優化產品組合，2020年營業毛利提升至15.6億元，毛利率達到27%，皆為近年來的新高，同時，提升資源效率的重要工作也看到成果，營業費用自2019年118.8億元減少至79.6億元，降低了33%。

宏達電2020年度合併營業收入為58.1億元，營業毛利為15.6億元，稅後淨損為60.2億元。

宏達電在2020年執行營運架構重組計畫，在跨入新產品、新產業以及新市場的同時，原本的營運架構也需要改變，讓各產品領域的領導人在專注其所屬業務時，擁有更佳的彈性及效率，因此，宏達電依據其核心營運活動，設立了七大事業部，賦予各事業部高度的自主性和敏捷力下進行運作，七大事業部包括VIVE Virtual Reality、5G System Solutions、Smartphones and IoT、Content and Platforms、DeepQ Healthcare、VIVE ORIGINALS和VIVE Arts。

王雪紅表示，宏達電憑藉著所建立的虛擬實境生態系統，包括平台、軟硬體產品組合、全方位解決方案，已在虛擬實境逐漸普及的契機中準備就緒，取得先機。

宏達電VR在高階市場具有指標性，在商用市場VIVE策略上，越來越多企業體認到將虛擬實境運用在設計、訓練、協作與行銷流程中可為其帶來價值與成長，VIVE商用應用解決方案亦對宏達電獲利率有所助益。宏達電已與許多國際知名廠商建立關係，尤其是北美洲與歐洲，包括銀行、汽車、能源和製造公司及醫療保健解決方案等公司。此外，隨著全新VIVE Pro Eye企業套裝產品及解決方案的上市，VIVE虛擬實境解決方案對企業客戶更具有吸引力，也可持續強化在企業客戶市場中的競爭利基。