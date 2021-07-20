客戶支出回升帶動雲端運算和諮詢業務強勁增長，IBM第二季營收獲利均優於市場預期，且單季營收更創下3年來最強勁的增長，受此激勵，周一盤後股價上漲3.68%，報143美元，稍早前一度漲4%。

IBM第二季總營收年增3%，為187.5億美元，優於分析師預估的182.9億美元，且成長力道遠優於第一季的年增0.9%，創下3年來最大的年增率。

第二季淨利下滑2.2%，為13.3億美元。每股盈餘為1.47美元，不如去年同期的1.52美元。惟經調整後每股盈餘為2.33美元，優於市場預期的2.23美元。

IBM財務長卡瓦諾（James Kavanaugh）表示，隨著經濟重啟，尤其是北美和西歐經濟解封，我們看到旅遊運輸、汽車、工業和消費產業整體出現強勁反彈，且有更多客戶斥資投入數位化營運。

在這場大流行病衝擊既有的業務模式後，更多企業開始採用「混合雲」技術，即使用自家數據中心和租用的運算資源來管理和處理數據。

IBM第二季雲端事業營收年增13%，達到70億美元。

看好「混合雲」高達1兆美元的商機，IBM積極投資雲端運算和人工智慧公司，同時也逐漸汰除增長緩慢但規模龐大的管理基礎架構服務（Managed Infrastructure Service）事業。

該公司表示，自今年初以來，該公司已經完成8件收購交易，總金額約為30億美元。