宏達電(2498)因金管會之疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施，於今(20)日召開股東常會，由董事長王雪紅親自主持，歷時32分鐘結束，出席股東人數約30人，王雪紅表示，在疫情時間，宏達電發揮科技的力量，以「疾管家」、「疫止神通」協助防疫，針對2021年，王雪紅也看好，在團隊努力加上硬體、軟體與平台的多元產品組合下，「2021年又是宏達電另一個豐收年」！

王雪紅致詞中首先提到，DeepQ健康醫療事業部在Covid-19疫情期間發揮了科技的力量，整合醫學與人工智慧技術所發展的兩項應用內容 ，即「疾管家」跟「疫止神通」，現在都正在防疫的數位前線扮演著重要的角色，目前「疾管家」line的好友人數已經達到900萬人，「疫止神通」居家檢疫關懷系統，則可以協助追蹤居家檢疫者的健康狀況。

王雪紅表示，從2020年疫情開始到現在，都受到COVID-19疫情帶來的影響，儘管如此，宏達電憑藉著自身的競爭力、多元的資源以及對未來明確的願景，依然專注持續的創新與發展。疫情成為加速數位革命的催化劑，全球各地開始將VR虛擬會議應用在工作、學習與娛樂，並創造了許多創新應用內容。由於防疫期間無法隨意出門逐漸成為常態，使得原本的日常生活包括工作、醫療保健、教育及娛樂等領域，開始紛紛改採線上方式，以科技打破距離的界線。

最後，王雪紅表示，2021年又是宏達電另一個豐收年，相信宏達電的菁英團隊將更專注於創新及執行目標，加上涵蓋硬體、軟體與平台的多元產品組合，能在不久的未來，創造出更佳的營運績效成果。