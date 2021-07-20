台中銀(2812)看好苗栗縣未來產業發展需求可期，決議在現有的竹南分行及苑裡分行外，選擇適合地點設立第3家分行，以構成金融服務「黃金三角」，完善當地金融服務網絡、普惠地區金融，增設分行申請已於日前獲金管會核准。

台中銀指出，苗栗縣政府近年來積極推動產業升級，針對各鄉鎮特色，賦予新興產業或輔導傳統產業轉型。以地理位置分布，苗栗縣北有竹南科學園區及後龍高鐵園區，南將規畫通苑海洋生技和農村有機產業，預期將一、二級產業躍升到三級產業。

此外，為改善國道1號服務品質，據悉中央研議五楊高架南延至頭份路段，完成後可望帶動北苗栗地區人口增加及周邊產業活絡，未來發展可期。

台中銀目前在苗栗縣北部設有竹南分行、西南部設有苑裡分行，未來將選擇適合地點再設第3家分行，構成金融服務的「黃金三角」，有助在當地發揮服務中小企業多年的經驗及優勢，完善當地金融服務網絡，普惠地區金融。

台中銀表示，據研究資料分析，數位金融是因應消費者行為改變、商業創新下增加與客戶接觸的一個管道，且依據國發會數位機會調查報告指出，本國網路金融使用率為42.6％，呈現逐步上升趨勢。

不過，即便如此，仍有不少客群寧願跑到實體營業據點辦理業務才感到踏實。台中銀認為，此狀況顯見金融業務數位化發展雖已成趨勢，但現階段數位金融仍無法完全取代實體分行的重要性及存在價值。

台中銀總經理賈德威表示，該行遵循金管會「推動創新金融，維持金融競爭力」的監理目標，積極布建數位通路與服務，期盼未來可達成線上及線下通路業務分工，使客戶可於虛擬與實體通路間享受便捷、快速的金融體驗。