萬海航運今天舉行股東常會，由獨立董事賴榮年主持，對於下半年海運景氣，萬海表示，客戶反應出口還是很強，態度還是審慎樂觀的。而萬海看好客戶需求才擴大北美線，但歐洲線「目前不考慮」，也沒有適合的船舶可支援。

萬海表示，整體海運市場還是缺船塞港缺櫃的狀況，加上最近又有Delta變種病毒流行的影響，歐美港口擁塞的情況比較嚴重， 例如前幾天美國鐵路主要營運商聯合太平洋Ｕnion Ｐacific，就宣布暫停運送美西港口貨櫃進入內陸，以清理大量積壓的集装箱，為期一週，這些櫃子會先滯留在碼頭場地。

萬海表示，現在船舶也回堵到亞洲港口，新加坡，香港華南，韓國釜山塞港問題也很嚴重，在第三季旺季時會減少船班週轉率，可以提供的艙位就會下降。

對於經營策略，萬海表示，有多少資源就優先投放在看好的市場，從去年佈局到現在，開了幾條航線，看起來營收，還有獲利的結果都是正面的，未來市場很難預期，但第三季現在看起來有支撐，航運公司表現應該不錯。

對於市場傳出美國總統拜登及歐盟相繼要打壓運價，萬海表示，歐美基本的精神是尊重自由市場經濟的，拜登的行政命令是幫助美國當地農產品出口，避免有壟斷或反競爭的違法行為，但是現在的運價上漲是市場供需因為疫情影響的結果。

萬海強調，缺船的問題很嚴重，船舶租金持續上漲，全世界的閒置運力小於 0.7％，歷史上從來沒有這麼低的水準，代表能用的船都已經投放到航線上使用了，並不是船公司人為操控運力供給，故意有船不用，絕對沒有聯合壟斷的行為。