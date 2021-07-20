據公平會今天公布調查指出，去年底我國主要連鎖式便利商店共有1萬1985家店，連鎖便利商店總來客數為32.28億人次，平均每人至連鎖便利商店的次數約為137次、平均每2.6天就進超商1次。

公平會調查，2020年底全國2356萬人來看，平均每1966人就有1家連鎖式便利商店，便利商店密集度為逐年提高；2020年每平方公里就有0.34家店，略高於2019年每平方公里0.33家店；又以台北市每平方公里6.45家店密度最高，新竹市則以每平方公里3.11家店次之，嘉義市以平方公里2.02家店再次之；密度最低則為台東縣與花蓮縣，皆為每平方公里0.03家店。

調查發現，2020年平均每人每次至連鎖便利商店消費金額約84.16元，與108年相較，增加1.54元左右；支付方式則約有2成6以非現金支付，其中以採用電子票證比率最高，其次為行動支付，第三則為信用卡支付。

調查顯示，銷售各類商品之種類方面，以一般食品類銷售項數最多；銷售金額方面，則以菸品，便當、三明治及熱食，飲料類居銷售前3名，其中便當、三明治及熱食銷售金額從2016年以來呈逐年增加趨勢，顯示國人有增加至便利商店購買外食的情況。

至於提供服務情形，調查指出，2020年連鎖式便利商店提供服務項數為5292項，較2019年增加717項，各類服務項數互有增減，其中以儲值服務增加745項、繳費服務增加56項及其他類增加84項，而提供購票服務減少160項，休閒旅遊項數減少39項。

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