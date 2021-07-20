【旅奇傳媒/記者-張偉浩】旅學堂以共學×共玩×共好為目標，致力於淡水文化風土推動，長期與在地文史工作者攜手合作，成為淡水風土資源帶路人，透過挖掘地方DNA、文化轉譯的展演形式，打造深度體驗，盤整在地資源，企圖成為淡水生活體驗平台。

旅學堂2019╱3成立，5月正式對外營運，服務項目包括：1.預約╱客製文化輕旅行、2.幼兒╱親子活動、3.演講╱展覽、4.寄售╱選物、5.場地租借，截至目前為止，各類型活動累計超過120場，共基3500人次以上參與。

更與在地大學產學合作，期盼結合社區力量，舉辦文化活動與演講讓地方文化被看見。 旅學堂創辦人李琪表示，旅學堂以馬偕博士行走傳教的精神為學習目標，激發旅者動用五感，體察淡水今昔風景，舉辦文史講座及影像展覽，以傳承歷史記憶、訴說在地的暖心故事。

期許扎根鄉土教育，讓孩子走出教室，實地踏察我們生活的在地。連結文化與自身，借鏡歷史事蹟來提升品格，「玩中學」的探索活動拉近親子、同儕間的距離，建立自我認同、激發團隊的合作精神。並營造友善藝文空間，開設在地職人的專業手作教學，並提供職人手作商品販售，支持在地學校的創新服務微旅行，期許連結產學合作，促進在地共生與共好。

▲走讀滬尾百年茶旅。 圖：旅學堂／提供

與地方帶路人合作 讓旅客看見不一樣的淡水

在疫情發生之前，旅學堂與地方帶路人合作，找出淡水特色，讓旅客看見不一樣的淡水。推出多樣特色商品，包括：【淡水茶旅】漫畫X茶學X茶旅、【馬偕之路】歷史X建築X教育、【淡海輕軌散散步】歷史X生態X藝術、【2019光環境獎｜淡水光軌跡之旅】、【與河有約｜那一年我們一起追的淡水河】、【淡水樂齡小旅行】、【新北城鄉移地共學團】，並精選10條路線：淡水輕騎夕陽之旅、滬尾之役輕旅行、淡海輕軌散散步、淡水開港風華、淡水軍事要塞鳥啾埔、漫畫走讀淡水的陶德先生、山城水岸舊時光、旅讀淡水異國風（馬偕行腳）、春郊賞櫻之旅、春郊賞櫻＋鼻頭崙，帶領旅客深度探訪淡水獨特風情。

▲濤聲夏季走讀，品味季節味道。 圖：旅學堂／提供

配合防疫政策9人團體限制 產品內容再精緻化

李琪指出，配合防疫政策，顧及餐廳無法內用，以及9人以下團體規定，疫情 期間與各地方團隊線上連結與交流包裝過的產品中，挑選2～3條路線，推出淡 水旅學防疫安心散散步，預計從8月開始（如果7╱26順利降為2級，將有試辦但書），其中4～8人產品訂價也會再做調整，體驗內容也會再精緻化，隨時隨著疫情滾動式調整。

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）