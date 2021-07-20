【旅奇傳媒/編輯部報導】為配合疫情指揮中心的微解封相關規定，各大飯店相繼推出相關住房優惠。國泰飯店觀光事業集結旗下全台和逸、慕軒飯店雙品牌共六間飯店，即日起至7月25日止（入住期間可至9月30日）推出「微解封計畫」快閃住房活動。

專案每日送200元安心用餐抵用金，可用於Room Service客房服務或選購餐盒在房內品嘗減少人與人接觸，免費加入AMAZZING CLUB會員再享房價額外5%折扣與多重禮遇。此外，只要旅客提出入住日前三日的快篩陰性報告證明，可現折住宿費！疫情舒緩之際還不能過於放鬆，但可選擇沉浸在舒適宜人空間，以超值優惠療癒身心找回寧靜。

▲和逸飯店-高雄中山館。 圖：國泰飯店觀光事業／提供

為了鼓勵大家接種COVID-19疫苗，守護身邊重要的人。福泰飯店集團-嘉義桔子商旅文化店則推出「Show出你的疫苗接種卡」住房專案，即日起至7月31日期間，只要出示您的疫苗接種紀錄卡 訂房立即享 800元 折扣！

此專案限定嘉義文化店，只要前往官網訂房，並於訂房頁面選擇此訂房專案，輸入優惠碼【chiayi800】，結帳時即可享有專案折扣價，入住當天請攜帶施打 COVID-19 疫苗接種之紀錄證明即可。現場訂房則請於現場入住 CHECK-IN 時出示施打 COVID-19 疫苗接種之紀錄證明，確認後即可享住房折扣。活動內容限住宿高級雙床房、和室三人房、和室四人房、豪華家庭房，每房需至少一名住客出示疫苗接種卡，每房並依人數提供舒心早餐餐盒。

▲嘉義桔子商旅文化店則推出「Show出你的疫苗接種卡」住房專案。 圖：福泰飯店集團／提供

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