國際權威測速品牌Ookla旗下知名網站Speedtest 於今(20)日公布台灣5G Speedtest Award行動網速量測報告，而這也是該權威測速機構，自台灣於去年下半年開始提供5G服務後，首次公布國內5G評測獎項。中華電信獲得了2021上半年台灣「5G網速第一名」(Fastest 5G)、「行動網路涵蓋第一名」(Best Mobile Coverage)兩項大奬。

中華電信謝繼茂董事長表示，「中華電信為國內第一家提供5G服務的電信業者，以速度及涵蓋並重的策略積極且扎實的進行5G建設，以最快的速度於主要都會區及重要交通幹線提供 5G涵蓋；將持續建置基地台，擴大全台通信涵蓋，致力引領全民邁向5G科技新生活。此次獲得國際行動評測權威機構Speedtest®的認證，展現中華電信以客戶為中心的服務理念，是客戶最值得信賴的電信公司。」

國際權威測速領導品牌Ookla旗下知名評測機構Speedtest，獲多數行動裝置使用者青睞，其被下載次數超過一億次，而測速報告以6個月的統計資料為基準，提供行動電話使用者具信賴的評測指標。此次調查公布的台灣5G Speedtest網速量測報告，係分析2021年上半年實測數據與裝置，中華電信以最高分獲得「5G網速第一名」大奬；在最受矚目的「5G下載速度」網速體驗，拿下高達377.68 Mbps，居業界之冠；另經過Speedtest網站超過5億次測量樣本、43萬部測試裝置及28萬個全台量測地點的分析，中華電信以高分再度蟬聯2021 Q1及Q2台灣「行動網路涵蓋第一名」大奬。

中華電信行動通信分公司簡志誠總經理表示，「今(2021)年5G基地台已建設超過8千座，將持續加量、加速5G建設，預計年底前1萬座5G基地台可望提前達標，總建設量將可達12000台。5G建設持續超前部署，未來配合技術演進，適時引進NR3500頻段與NR2100頻段之載波聚合建設優勢，提供5G客戶極致網速體驗。」