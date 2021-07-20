中華東奧代表團選手搭經濟艙赴日比賽，同行官員卻坐商務艙；世界球后戴資穎之後又PO出3星簡樸飯店照，後被挖出同行官員們竟住得更高級，相關消息引發大批網友不滿，在網上掀起熱烈討論。而台北市立聯合陽明醫院胸腔醫師蘇一峰昨也發文開酸政府，說個台灣人才懂的笑話「體育挺國手，健保挺醫護」，真的笑著笑著就哭了，也讓網友看了直呼，一切都是政府的套路。
蘇一峰昨天在臉書發文表示，說一個台灣人才聽得懂的笑話，「體育挺國手，健保挺醫護」，真的是笑著笑著就哭了。
幾個小時後，蘇一峰再發文表示，體育署告訴選手們放心比賽，他們絕對會力挺每一位國家選手，但轉頭就調低補助；健保署也對醫護說放心防疫，絕對會力挺第一線醫療人員，結果轉頭扣款核刪。
貼文引起網友熱議，果然一切都是套路，但這也不是第一次了。「怎麼不能共體時艱呢？ 做官的都這樣」、「看完文，有一股淡淡的憂傷」、「真的是笑一笑就哭了」、「這個梗，真是心酸」、「在台灣，專業一切都是XX」、「用嘴巴保護、用身體壓榨」
文章來源：蘇一峰臉書
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