台北股匯市今(20日)雙雙下挫，新台幣兌美元早盤一度觸及28.1元價位，貶值4.8分，外資是否持續匯出，將是後市觀察的重要指標。

新台幣匯價19日收在28.052元，貶值4.7分，來到逾1周新低，今日開盤續貶值3.8分，以28.09元開出後，隨著台股跌逾百點，貶值幅度持續擴大，一度來到28.1元兌1美元，目前盤中高點在28.045元兌1美元。

美股投資人憂慮Delta病毒快速蔓延，恐使全球經濟復甦腳步放緩，道瓊工業指數周一(19日)終場重挫725.81點，跌幅2.09%，以33962.04點作收，創下去(2020)年10月以來最大單日跌幅，標普500指數收盤大跌68.67點，跌幅1.59%，收在4258.49點，那斯達克指數下跌152.25點，跌幅1.06%，收在14274.98點。

台股今(20日)開盤下跌64.33點，以17724.92點開出後震盪走低，盤中一度來到17563.31點，下跌225.94點。