東京奧運國手昨日出發至日本準備參賽備戰，未料體育署竟安排百來位選手坐經濟艙，讓體育署副署長洪志昌等36名官員坐商務艙。時力立委邱顯智、王婉諭今日於線上記者會回應「讓國手坐經濟艙，你們商務艙坐得下去？副署長我真的是非常佩服你耶，你有要下場比賽嗎？」

邱顯智表示，台鐵太魯閣號事件發生後，交通部長林佳龍下台，結果居然升交通部次長王國材接任，現在出了這種事情，也不敢要求體育署長下台負責，擔心若署長下台，恐怕變成跑去坐商務艙的洪志昌會上來接署長。

邱顯智指出，我們的國手每天辛苦訓練，要代表國家參加奧運。而現在台灣有多少民眾因為疫情而經濟受到影響，結果我們的官員拿人民的納稅錢去坐商務艙。

邱顯智說，國家要給選手坐商務艙，結果官員沒有按此規定安排，反而自己去坐。教育部、體育署應該要給國人交代，體育應該要徹底改革。

王婉諭表示，現在不是誰下台的問題，這些改革有面對、處理了嗎？現在問題不是選手要不要坐商務艙的問題，而是4年前蔡總統曾經承諾未來選手出國參賽都要坐商務艙，大家生氣的是承諾與態度問題，氣的是你們都只是口頭說說而已。

王婉諭指出，奧運團團長林鴻道等人在體改後仍在位子上，是否適當，這部分外界自有公評，否則為何會引起這麼多的討論和批評。國人對於一再跳票的體育協會改革的承諾已經心灰意冷，但至少國際賽事也要給選手體貼與支持，而不是賽後再來辦迎接、遊行。

王婉諭說，這些官員坐在商務艙時，難道不會覺得選手坐在後面經濟艙，這樣很奇怪嗎？昨天體育署解釋「選手出國坐經濟艙、回程會坐商務艙」，這根本讓人聽不下去，也凸顯了官員荒謬、不以為意的態度。