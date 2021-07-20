2隻大赤鼯鼠在即將斷奶時因受傷被送到野動診所，經治療後2鼠順利野放。（非營利野動診所提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市野鳥學會非營利野生動物診所約3個月前，陸續收到民眾送來2隻未斷奶的大赤鼯鼠。2隻分別骨折、尾巴受傷，經過治療後雖痊癒，但擔心2鼠無法適應野外，特地打造仿野外籠舍，日前成功野放。獸醫也提醒牠們，「不要再受傷了。」

獸醫師吳珈瑩表示，今年3月中、4月初，陸續有民眾從大溪、龍潭送來大赤鼯鼠，當時2隻都尚未斷奶，分別有骨折、尾巴受傷等狀況。因年紀太小，骨折的鼯鼠不進行手術，而是採用打石膏外固定方式。另隻尾巴受傷的則因感染嚴重，甚至有蠅蛆病，經過多次清創、敷藥後才改善。

雖然2鼠經過1個月治療已經改善，但是牠們被送到診所時，都年紀太小，尚未學會如何在野外生存，因此吳珈瑩等人決定在診所清出空間，設立仿野外籠舍，布置樹幹、樹枝，還為了教鼯鼠認識野外植物，還在診所臉書向民眾募集樹葉、野果等。因網友太過踴躍，冰箱一度塞爆。

鼯鼠經過訓練，從送來時僅200公克，準備野放時已經重達6、700公克，且可以處理核桃、栗子等硬殼食物。加上吳珈瑩評估，2鼠相當健康，運動能力良好，才決定送到山區野放。

吳珈瑩說，擔心鼯鼠親人，從牠們被送來時，餵奶就故意套上頭套，也盡量不讓牠們接觸人類，還要使牠們知道看到人要躲起來。吳說，雖然很捨不得，但鼯鼠還是該回到原本生活的環境。