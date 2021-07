外交部長吳釗燮宣布,台灣政府與立陶宛政府經過密切協商後,雙方同意台灣將在立陶宛首都維爾紐斯設立「駐立陶宛台灣代表處」(The Taiwanese Representative Office in Lithuania)。吳釗燮強調,駐立陶宛代表處是在歐洲國家第一個以台灣為名的代表處,以台灣為名的代表處更能讓歐洲朋友明白我們代表2350萬台灣人,不過目前並沒有推動駐歐各館處改名的計畫。

吳釗燮表示,未來台灣與立陶宛在經貿、產業及科技等領域將有許多互惠互利的合作,尤其立陶宛政府最近多次主動對外說明,今年秋天計畫在台設處,以拓展亞太市場,相信兩國友好關係必將因此更上層樓。

吳釗燮指出,駐索馬利蘭代表處是第一個以台灣為名的代表處,駐立陶宛是在歐洲國家第一個以台灣為名的代表處。台歐連結是對外工作重點之一,以台灣為名的代表處更能讓歐洲朋友明白我們代表2350萬台灣人。

針對代表處英文名使用「Taiwanese」 ,吳釗燮解釋,The Taiwanese就是代表台灣,和歐美國家比如British office in Taipei、French office in Taipei、German Institute Taipei、American Institute in Taiwan所使用的辦法是一樣的。

吳釗燮說,這次我國在立陶宛設處,是繼2003年在斯洛伐克設處,相隔18年後再次在歐洲設立代表處,凸顯台灣繼續積極拓展並提升與歐洲各國實質關係的決心及耕耘成果,不過目前並沒有推動駐歐各館改名的計畫。