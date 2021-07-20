中國外交部網站20日消息，阿爾及利亞總統特本當地時間19日在首都阿爾及爾會見中國國務委員兼外長王毅。特本表示阿國希在共建「一帶一路」架構下深化雙方經貿、投資、能礦、基礎設施建設等領域合作；王毅回應，中方鼓勵中國企業赴阿投資興業，把兩國高水準的政治互信轉化為實實在在的合作成果。中方將繼續提供疫苗，推進疫苗生產合作，助力阿國早日戰勝疫情。

報導稱，特本請王毅轉達對中國國家主席習近平的誠摯問候，祝賀中共建黨100周年，高度評價中共領導中國人民在革命和建設過程中取得的巨大成就。特本表示，阿中傳統友好，相互信任。阿獨立以來，對華政策從未改變，始終將中國作為外交優先方向，堅定同中方站在一起。

特本說，當前阿中都進入新發展階段，阿方希在共建「一帶一路」架構下深化雙方經貿、投資、能礦、基礎設施建設等領域合作，實現共同發展並惠及其他開發中國家。特本強調，阿方過去支持中國，現在支持中國，將來會更加支持中國。

特本也祝賀中國重返聯合國50周年，強調阿方期待中方在國際事務中發揮更大作用，促進世界和地區和平穩定。

王毅向特本轉達習近平主席的親切問候。王毅表示，阿是英雄的國家、講原則的國家，一貫堅持獨立自主，在國際上主持公道，伸張正義，贏得了國際社會的尊重。50年前，阿和其他發展中國家頂住壓力、排除干擾，鼎力支持恢復中華人民共和國在聯合國的合法席位。50年後他到訪阿國，就是要共同慶祝這一具有重大歷史意義的事件，向阿朋友表示感謝，並對外發出明確信號：中方將繼續把阿作為新形勢下加強發展中國家團結合作的重要夥伴，繼續同阿方攜手並肩，捍衛發展中國家正當權益，維護國際公平正義。

王毅說，中阿過去是戰友，並肩戰鬥；現在是夥伴，爭取共同發展、共同繁榮。中阿互利合作有很大潛力和發展空間。中方鼓勵中國企業赴阿投資興業，願同阿方共同努力，把兩國高水準的政治互信轉化為實實在在的合作成果，說明阿加快工業化進程，增強自主發展能力。中方將繼續向阿提供疫苗，推進疫苗生產合作，助力阿早日戰勝疫情。

同日，王毅還與阿外長拉馬拉舉行會談並共同會見記者。