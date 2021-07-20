在日前微解封的18日周日，高雄市政府派人到興達港觀光漁市場宣導防疫觀念，一名男子指出，當時他與家人遭市府人員要求別靠太近，但沒多久他卻看到兩名穿背心的官員身體靠近講話，也沒人上去勸導，他嘆說：「難道做官的都比較大？」

興達港觀光漁市場在11日就出現大排長龍的人群，遭民眾上網爆料。事後，高市府與當地警局都對此做出因應措施，包含管制人流與車流等，希望別再犯相同錯誤。未料，18日周日，到當地宣傳防疫觀念的人員卻被質疑說一套做一套。

這名男子表示，18日下午3時許，他與家人到漁市場逛街，當時漁市場內的人潮洶湧，本來他與家人走在人群中，後來卻被高市府的人員要求要保持社交距離。他當時聽話，與家人拉開距離，但卻發現兩名穿市府災害應變中心紅色背心的男子卻仍靠著身體講話，沒有保持1公尺的社交距離，一旁的舉牌人員也沒發現不妥之處。

經發局說，感謝民眾的反映，在防疫安全下，民眾外出時應全程佩戴口罩並保持社交距離，減少感染傳播風險。防疫不分你我，一視同仁，經發局也將用相同標準，持續要求同仁除執行防疫勤務外，應落實防疫措施、保持社交距離，齊心抗疫。

興達港觀光漁市協會總幹事鄭瑞益表示，對於民眾的指正，他日後會加強注意，也會請工作人員在宣導防疫觀念時，自己也要保持社交距離，避免成為防疫破口。