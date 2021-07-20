散熱廠—雙鴻(3324)股東會通過每股配息5.5元，並完成董事改選。

雙鴻今天舉行股東會，全球新冠肺炎疫情自去年初大爆發，遠距生活及宅經濟帶動NB、電競及伺服器等相關產品需求高度成長，加上產品組合及生產效率改善，雙鴻109年合併營收為122.14億元，年成長19.2%，創下歷年新高，營業毛利為25.88億元，年成長22.31%，合併毛利率為21.2%，年增0.55個百分點，稅後盈餘為11.11億元，年成長15.37%，創下歷年新高，每股盈餘為12.88元。

儘管遠距生活及宅經濟需求延續，IC元件缺料及銅等原物料價格飆漲，衝擊雙鴻上半年營運，雙鴻第1季合併毛利率下滑至18.89%，稅前盈餘為2.96億元，單季每股盈餘為3.39元，累計前6月合併營收為64.04億元，年成長22.47%。

雙鴻今天股東會也完成董事改選，新任董事為林育申、(王晉)鴻投資公司、陳彥君、鄭和彬；新任獨立董事為劉復漢、張森河、范顯達。