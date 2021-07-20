美股昨夜受Delta變種病毒疫情升溫衝擊，恐慌指數VIX飆升逾20%，道瓊指數重挫逾700點、失守3400關，今早台股開低64.33點、為17724.92點，一開盤失守月線及17800關，航運股翻船、台積電(2330)續弱，指數一度大跌逾200點，失守17600關，盤中中小型個股強勢、高端疫苗(6547)挾新冠疫苗通過EUA利多帶領生醫族群強攻，台積電也顯現翻紅企圖，多空在17650門前展開激戰。

分析師指出，今日中小型股票表現相對強勁，航運今日領跌，台股開低震盪一口氣摜破月線，不過，盤中在電子股、鋼鐵、金融股下跌衝擊下，台股跌幅快速擴大至200點左右。目前空方氣焰旺盛，持股水位不宜過高，等待新的主流股出現才能有機會對抗空方壓力。

盤面上，生技股成為今日盤面人氣焦點，高端疫苗(6547)挾新冠疫苗通過EUA強鎖漲停，基亞(3176)、台康(6589)也攻上漲停，帶動上櫃生醫指數強漲2%以上；台積電昨日遭外資調節2.1萬張，多空在平盤附近展開攻防；航運股翻船，貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)及萬海(2615)聯袂重挫，跌幅在5~9%不等；嘉晶(3016)今年營運受到看好，股價漲幅在4%以上；台半(5425)外資投信昨日站買方，26日將開股東會，漲幅逼近6%；威鋒電子(6756)外資昨日站買方，受惠宅經濟需求旺盛今年獲利受到看好，股價逆勢上漲近3%。

中信小資高價30 ETF 經理人張逸敏表示，台股多數高價股集中於電子產業，隨著電子傳統旺季到來、蘋果新機拉貨潮啟動等，題材面具利多，若未來電子類股成交比重可穩定在4成，甚至5成以上水準，將有利指數進一步揚升，則高價股後市看俏。

中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧表示，據Gartner預估由於晶片短缺，加上價格上漲，全球半導體市場規模於接下來兩年可望以雙位數速度成長。雖然目前市場半導體應用仍是以資訊運算、無線通訊為主，但車用半導體的成長速度明顯增快，今年成長幅度最高可達28.9%，為下半年半導體產業值得期待的亮點。