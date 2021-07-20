因美國公債殖利率下滑，以及新冠變種病毒delta於各國肆虐，提振黃金避險需求，加上金價連續2個交易日下跌，吸引投資人逢低買進，進而支撐金價反彈，另外白金漲近1%；截至台北時間7月20日上午10點30分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

8月黃金上漲10.1美元，報每盎司1819.3美元。

9月白銀上漲0.146美元，報每盎司25.285美元。

10月白金上漲9.6美元，報每盎司1081美元。

9月鈀金上漲3.3美元，報每盎司2596美元。(商品行情網)