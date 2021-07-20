鯊魚回流專詐在美WFH華人 北市警南台灣旅館逮20人

新冠疫情肆虐詐騙集團「鯊魚回流」，仍持續詐騙在美華人。1名居住在加州的蔣姓華裔工程師接獲假檢警、假公安電話老梗詐騙電話，恫嚇不拿保證金要遣送出境，去年3月正當美國疫情嚴峻之際，蔣以視訊報案，警方3波佈線攻堅，陸續在屏東、高雄及台中逮獲主嫌等20人，案經屏東地方法院裁准羈押15人。
警方表示，32歲謝姓去年3月起，趁疫情期間國境封閉，在屏東東港以低價包棟承租旅館，改裝成為「活動機房」，雇用13人撥打越洋電話，以假檢警、假公安、假法院以及假移民局詐騙，詐騙台裔、陸裔共10名被害人，不法所得約1700萬元。
居住加州的蔣姓工程師，在家工作（WFH）去年3月接到詐騙電話，電話中假檢警稱收到國際快遞包裹，登記蔣男的住址、電話等，裡面裝有不法物品，若是不拿一筆錢作為保證金監管，將會被遣送回台，嚇得蔣男撥打越洋電話到台北市刑警大隊求助，警方後來以視訊完成報案手續。
警方調查，謝男以及幕後葉姓金主，居住台中市北屯區豪宅，名下沒有任何財產，出入卻使用名車代步，透過疫情期間，以低價包下旅館作為機房並培訓話務人員，利用台灣深夜、美國白天時間，撥打詐騙電話。
北市刑大經過半年的佈線，去年9月在屏東東港攻堅逮捕13名機房成員，當中有11男2女，11月間第2波攻堅，在高雄市三民地區逮捕5名水房成員，直到今年6月底，在台中逮捕謝姓主嫌、葉姓金主，全案宣告偵破，案經屏東地檢署聲押20名被告，法院裁定15人羈押。
警方呼籲，民眾防疫期間接獲電話自稱政府機關或檢警單位，聲稱涉案凍結帳戶，或以網路、簡訊推薦穩賺不賠、高投報率之投資標的等廣告，請立即撥打165專線查證，以免遭詐騙。
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