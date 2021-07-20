根據經濟部投審會統計，1至6月核准僑外投資件數為1313件，較上年同期減少22.22％；在核准金額部分，投增資金額計23億3848萬3000美元，較上年同期減少39.09％。

投資金額較上年同期減少主要係因新冠肺炎疫情不確定性持續及109年1-6月核准丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S增資大彰化東南離岸風力發電有限公司、大彰化西南離岸風力發電投資金額計8億餘美元、盧森堡商DIODES TAIWAN S.A R.L.以4億餘美元增資台灣達爾科技股份有限公司及日商鎧俠株式會社以2億7000萬美元增資台灣鎧俠股份有限公司等大型投資案，比較基期偏高所致。

今年1至6月核准新設公司件數為760件，新設公司投資金額2億3220萬5704美元；另110年1至6月核准新南向國家來臺投資件數為255件，較上年同期減少7.94％，投增資金額計2億9699萬美元，較上年同期增加57.5％，其中投資金額較大者為泰國、新加坡及澳大利亞。

陸資來臺投資方面，1至6月核准陸資來臺投資件數為20件，較上年同期減64.29％；投增資金額計2678萬6000美元，較上年同期減少45.94％。

投資金額較上年同期減少主要因109年1至6月核准香港商津耀發展有限公司以新臺幣3億6000萬元投資微邦科技股份有限公司、香港商上緯(香港)投資有限公司以新臺幣2億2400萬元增資上緯興業股份有限公司等大型投資案，比較基期偏高所致。自98年6月30日開放陸資來臺投資以來，累計核准陸資來臺投資件數為1481件，核准投增資金額計24億3806萬8000美元。