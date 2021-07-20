全球網路安全領導品牌Palo Alto Networks發佈台灣資安現況報告，總結台灣企業的資安現況、前景及面對資安挑戰的觀點。調查發現，因COVID-19而廣泛採取的遠端辦公模式導致資安挑戰的增加，也促使台灣企業提升對資安的重視。

三分之二的台灣企業因疫情而更加重視資安調查發現，大多數台灣企業認為COVID-19帶來了更多的來自於遠端工作模式的資安挑戰。具體而言，企業面臨的最大挑戰包括依賴基於雲端的服務和應用程式而帶來的一系列新風險 （60%）；在家工作期間而難以監控和管理員工的「網路衛生」（59%）；以及使用個人裝置和家庭網路訪問公司網路的風險（57%）。

這些問題也使得企業越來越重視資安。為了因應COVID-19所帶來的挑戰，台灣有三分之二的組織強化資安的部署。企業透過加速數位轉型（80%）、提供IT培訓（79%）以及將40%以上的IT預算用於資安領域（49%），來增強資安防護、改善IT基礎設施和建立員工資安意識。

COVID-19 加速了數位轉型和基礎設施的升級總體而言，台灣有80%的公司正在加速數位轉型的腳步，以因應COVID-19帶來的挑戰。此外，更有88%的公司現在將20%以上的 IT 整體預算用於資安。大多數基礎設施轉型著重於透過升級網路設備來建置一個集成且安全的網路和雲端系統（40%）；使用雲端解決方案（37%）和端點解決方案（30%）。

其他主要的發現包括：

●最受企業歡迎的3個解決方案分別是軟體定義廣域網（software-defined wide area network；SD-WAN）、新世代防火牆（Next generation Firewall；NGFW）和安全存取服務邊緣（SASE；Secure Access Service Edge）。

●金融服務（87%）、醫療保健（87%）和電信（87%）產業因應疫情而加速數位轉型的腳步，領先於其他產業。