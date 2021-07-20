根據產險統計，產險網路投保今年上半年金額已逾10億元，來到10.5億元，較去年同期7.79億元成長34.79％。產險業者表示，在各產險大力推出更便捷的網路投保機制之下，今年下半年網路投保件數和金額應可以再成長，年初產險公會訂網路投保金額目標20億元，將可以輕易達標。

另外，在疫苗險及防疫保單透過網路投保的件數上半年已有27萬多件，投保金額為7792萬元，

據產險業網路投保金額顯示，上半年投保件數和金額成長率最高仍在機車險，今年上半年機車險網路投保為45.15萬件，去年同期只有18.88萬件；至於投保金額，去年同期只有1.38億元，今年上半年則有3.89億元，占網路投保總保費10.5億元的37％；至於汽車險網路投保件數和金額分別為32.81萬件、5.36億元，雖較去年同期39.31萬件、5.51億元微幅下降，然汽車險網路投保占比52.5％仍居第一名。