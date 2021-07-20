東奧選手坐經濟艙 蘇貞昌痛心致歉「很不會安排」：最不該的是官員坐商務艙

國際大型體育賽事東京奧運將在本月23日舉行，中華代表團昨（19日）包機飛往日本，卻爆出選手和教練團搭經濟艙、代表團長官和總教練坐商務艙的爭議，總統蔡英文和行政院長蘇貞昌為此道歉。出道前曾是游泳選手的女星小小瑜（張芯瑜）昨19日在IG限時動態吐露無奈心聲，「在台灣走體育真D可ㄅ（真的可悲）」。

選手們代表中華隊出征東奧盼爭取好成績，卻被安排坐經濟艙、下榻三星級飯店，小小瑜不解的表示：「是有貧窮到只能一台飛機就對了？」感嘆在台灣走體育真的很可憐。她回憶以前在全大運比賽時，並不是學校的總教練把她培養的那麼強，「他只是掛名的，有時候掛一個title不一定代表需要坐商務艙。」擔心有網友不敢相信，小小瑜強調大家真的沒聽錯，「掛名為總教練的不一定是選手平常真實的教練。」文末，她貼出搭乘商務艙長官的名單，包含團長林鴻道、總領隊蔡辰威、中華奧會秘書長李玉芳和游泳隊總教練李澄峯等14人。

事實上，小小瑜出道前是非常出色的游泳選手，曾在全大運摘下7面金牌、還破了4項紀錄，卻在某次跳水訓練左腳韌帶受傷，再也無法恢復原本的泳速，被迫放棄運動員的夢想，但上天也為她開另一扇窗，轉在演藝圈發光發熱。