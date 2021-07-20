新北市政府自今（20日）起至23日在4個專案施打站替2萬名國小教職員工接種疫苗，市長侯友宜特地前往中和接種站視察。（教育局提供）

新北市政府自今（20日）起至23日在4個專案施打站替2萬名國小教職員工接種疫苗，市長侯友宜特地前往中和接種站視察。（教育局提供）

新北市政府自今（20日）起至23日在4個專案施打站替2萬名國小教職員工接種疫苗，市長侯友宜特地前往中和接種站視察。教育局則補充說，新聘任代理代課教師、課後照顧或社團教師等，後續將依照教育部指示進行第2階段的造冊。

侯友宜說，特別感謝慈濟、耕莘、新北市聯醫來幫忙疫苗接種，接種非常順暢，讓老師趕快施打好、也趕快回到工作崗位，來教育我們的孩子們。

針對此次教師施打疫苗專案共開設4個注射站，20日至23日在4個專案施打站開打，為維護教職員工身體健康，也要確保開學後學童的安全。新北市接獲中央核定名冊後，立即規畫時程、人力及場地等相關措施，同時製作注意事項讓教師們參考。

教育局表示，新北市自今（20日）起各國小第一階段造冊之教職員工進行專案施打COVID-19公費疫苗，獲教育部核定施打人數近2萬人，除新北市所屬國小在職教職員工外，也包含外縣市登記於新北市施打的教師，規模人數最多、全國最大。

除了新北市教師，也包含鄰近縣市的特殊教育學校教師，以及其他縣市登記於新北市施打的教師。新北市展現不分你我，一同展現防疫的決心，齊心攜手守護大家的健康。

教育局指出，本次採安排教職員工專屬注射站，因集中施打效率高，可於最短時間完成教職員疫苗接種，並掌握全體教師接種情形，及早提升免疫力。另外，考量一般施打站需服務「1922專案」民眾，額外量能有限，如採與民眾共用恐大幅延長教職員工施打期程，因此以專案注射站方式執行接種作業。

本次國小教職員工接種專案，偕同3家專責醫院設置4處注射站分流施打，分別為佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院（施打場地為雙和靜思堂）、新北市立聯合醫院（施打場地為二重國小及大觀國中）及財團法人天主教新店耕莘醫院（施打場地為北新國小）。

教育局表示，本次國小教職員工施打疫苗，有賴醫護人員及學校工作人員全力支持，才能立即安排教師施打專案。本次施打對象為各國小將於110學年度任職的教職員工，未及納入本次施打名冊內之教職員工，例如新聘任代理代課教師、課後照顧或社團教師等，後續將依照教育部指示進行第2階段的造冊，並規畫時程安排接種工作。教育局提醒，本次施打疫苗的教職員依指定時段及地點前往接種疫苗，以節省等候的時間。