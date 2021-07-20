東奧選手坐經濟艙 蘇貞昌痛心致歉「很不會安排」：最不該的是官員坐商務艙

我國東奧選手昨（19）日從松山機場搭包機前往日本，但「世界球后」戴資穎一則「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」IG限時動態，徹底讓選手坐經濟艙、長官及總教練坐商務艙的事情曝了光，有PTT網友為針貶此事，遂模仿起中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，以先前「詢問疫苗價格有點居心叵測」的事件發揮，調侃那些一直詢問選手住宿房價的人都是居心叵測，傳神的「時中體」口吻，加上對體育署的嗆度，引發網友大讚。

東京奧運中華代表團選手坐經濟艙、下榻評價只有3.3星的飯店，掀起各界熱議，儘管教育部長潘文忠與體育署長張少熙昨（19）日晚間7時半緊急召開記者會說明，稱一切是防疫考量，以選手健康安全為主，飯店評價雖不高，但是是目前離羽球競賽場館最近的一間，經考察審慎評估後，才選做羽球代表隊的下榻地點，但這說法難平眾怒，許多人似乎仍不買單。

消息曝光後，因此有PTT鄉民借「詢問疫苗價格有點居心叵測」的事件發揮，模仿陳時中曾表示「問價格或要求公布價格的，我都講這有點居心叵測」的口吻暗諷這次事件，像是「很多境外勢力一直在詢問價格，但由於這些選手住宿都是國際合約，基於保密原則房價都不公開的，我認為那些一直在詢價的人都是居心叵測」、「如果日方要協助找飯店的話也請盡早，晚了我們也不要了，是免費的話最好」、「當然我在這邊也有送一句話給我們世界球后，『世界怎麼跟得上台灣』」。

此文一出，雖然長達312個字，但因為一字一句模仿到位，網友看了都笑翻、大讚佩服原PO的模仿功力，直呼「你部長系？」「很時中體的好文啊」、「你下午2點固定開會齁」、「時中體誕生了」、「本篇有下午2點臨場感」、「 一氣呵成太神了吧」、「這篇文怎麼有聲音？」