美國出動空前多的25架F-22戰機赴西太平洋演習

美國動員出奇多戰機，以參加海軍演習，而分析家說，這是對北京的明確警告，目的可能在於反制解放軍的下一代戰略轟炸機。

據《南華早報》（South China Morning Post）19日報導，美國印太司令部（US Indo-Pacific Command）說，空軍「2021太平洋鋼鐵行動」（Operation Pacific Iron 2021）在於向印太投射軍力，並透過訓練，提升殺傷力，適應力和彈性。

CNN新聞網說，這次約有25架F-22「猛禽」（Raptor）戰機會從夏威夷空軍國民警衛隊（Hawaii Air National Guard），還有阿拉斯加州愛爾門道夫與李察遜聯合基地（Joint Base Elmendorf-Richardson）出動。

而香港軍事評論員梁國良指出，美方動員這麼多先進戰機，可能是要用來反制解放軍的戰略轟炸機。「我認為，F-22部署西太平洋的主要任務，在於防止可能在美國本土執行打擊任務的中國下一代轟炸機等先進戰略轟炸機。」據信解放軍的下一代戰略轟炸機轟-20擁有隱形飛翼設計，能幫它打擊第二島鏈上，甚至更遠的目標。

美國太平洋空軍（Pacific Air Forces）司令維斯巴赫（Kenneth Wilsbach）指出，他們從來沒有一次在太平洋軍區部署這麼多F-22戰機。此外，美國太平洋司令部前副司令李弗（Dan Leaf）也說，他從沒見過軍演動員這麼多F-22戰機。

而參加這次軍演的，除了F-22外，還有10架F-15E「打擊鷹」（Strike Eagle）與2架C-130J力士型（Hercules）運輸機，以及超過800名人員。

而轟-20將裝備傳統與核飛彈，最大起飛重量至少為200公噸，酬載量則高達 45公噸。它預計會以次音速飛行，並能發射4枚強大的高超音速隱形巡弋飛彈。

另一方面，公開資料顯示，轟-20將裝備傳統與核飛彈，最大起飛重量至少為200公噸，酬載量則高達 45公噸。它預計會以次音速飛行，並能發射4枚強大的高超音速隱形巡弋飛彈。

美軍宣布這次海上演習，正值華府與北京角力日益加劇，美方日益關注印太地區之際。五角大廈5月向國會提案，要求在未來6年間，投入超過270億美元（約7584億台幣），以加強在太平洋威懾中方的戰力。

清華大學戰略與安全研究中心高級研究員周波說，美國在靠近中國的軍演中部署大批先進戰機，將會升高相關區域的緊張。他指出，美方在印太區的許多軍演都是針對中國，而考慮到他們一次出動這麼多戰機，可以視為在向中方發出訊息。他說，雖然演習不太可能引發任何新意外，但根本無法緩解任何區域緊張。