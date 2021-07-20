據央視新聞報導，昨天（7月19日0—24時）通過口岸聯防聯控機制，上海市報告3例境外輸入性新冠肺炎確診病例，其中1例來自台灣。

通報稱，病例1為台灣居民，在台灣生活，自台灣出發，於2021年7月17日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，其間出現症狀。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，19日診斷為確診病例。

★雲南新冠確診再爆發 昨新增本土8例 境外輸入41例

雲南省衛健委消息，昨天（7月19日0時至24時）雲南省新增新冠肺炎本土確診病例8例、本土無症狀感染者1例。新增境外輸入確診病例41例。

據「雲南發佈」微信公眾號今天（7月20日）消息，截至7月19日24時，雲南省現有確診病例259例（本土80例，境外輸入179例）、無症狀感染者27例（本土2例，境外輸入25例），均在定點醫療機構隔離治療和醫學觀察。

★大陸昨新增65例確診 本土8例均在雲南

據大陸國家衞健委網站消息，昨天（7月19日0—24時），31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團報告新增確診病例65例，其中境外輸入病例57例(雲南41例，廣東4例，天津3例，上海3例，湖北3例，北京1例，福建1例，四川1例)，本土病例8例(均在雲南)；新增疑似病例1例，為境外輸入病例(在上海)。