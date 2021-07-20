比烟花颱風還快！第7號颱風「查帕卡」在今天早上增強為中度颱風，氣象局表示，查帕卡將往北登陸廣東，接著大迴轉周五（23日）進入海南島北端海域，周六（24日）重新回到南海，可能併入季風低壓之中。

氣象局表示，今年第7號颱風「查帕卡」，今天早上8時颱風中心位於鵝鑾鼻西方860公里的海面上，預計未來會登陸陸地再回到海上，未來幾天貼近廣東沿海，對台灣短期的天氣沒有直接的影響。氣象達人彭啟明在臉書表示，從大環境來看，烟花颱風的西南氣流可能把查帕卡水氣帶上來，中南部的雨勢從周日下到下周一、二。

目前台灣附近的海面上有兩個颱風，其中颱風烟花將在周四至周六影響台灣，氣象局表示，烟花今天早上8時颱風中心位於台北東方940公里的海面上，持續往西緩慢前進，預計周四（22日）逐漸接近台灣北部及東北部海面，周五、周六（23、24日）影響臺灣，之後朝福建、浙江一帶登陸，由於其位在季風低壓環流內，受太平洋高壓強弱、低壓環流或是低壓環流內未來發展的熱帶系統影響，路徑仍有不確定性，留意氣象局所發布的最新天氣資訊。

官欣平表示，周日、下周一颱風引進西南風，為中南部帶來雨勢，至於中颱查帕卡，未來會登陸廣東，之後到海南島北部海面，回到南海時可能併入季風低壓。