全台7月26日後三級警戒可望降級，台南市長黃偉哲今表示，台南是美食之都，市府也推動安心旅宿、安心餐廳標章，針對能落實保持安全距離、梅花座的店家，市府會授與安心標章，待中央三級警戒宣布降級，26日就會有第一波上路，希望能一掃業者陰霾。

黃偉哲說，後續將加大餐飲、旅宿、零售、藝文復甦力道，昨天已跟200多家旅宿業者開會研商，明天也會跟小吃工會等相關工會代表討論解封標準，台南標準比中央嚴格一點，台南確診也是六都最少，且台南防疫工作做得也還可以，在確保防疫周全下，降級後就能開啟餐廳內用。

但他也提到，原本12日微解封，當時有店家反映隔板採購不及，2周過去，現仍有業者反映來不及採購隔板。他說，去年就要求業者設置隔板，該有的隔板、梅花座等防疫作為，是本來就該做的，不是為了應付微解封規定才做，希望大家加把勁，「希望解封帶來錢潮，不希望解封帶來疫情」。