裕隆集團第三場股東會由裕日車接棒，裕隆集團董事長嚴陳莉蓮表示，上半年受到車用晶片短缺影響，車市銷量下滑，下半年缺貨壓力趨緩，會按計劃積極導入特仕車及新產品，力求維持穩健的營運。

裕日車去年在新冠肺炎疫情干擾下，仍按計劃導入ALL NEW SENTRA國產車、NEW JUKE進口車等全新車款，得到很好的回響，全年成車銷售36200台，營業收入296.6億元，稅後每股盈餘達到21.8元，維持著不錯的經營績效。

裕日車總經理蔡文榮表示，受全球性車用晶片供應短缺影響，預估總市場上半年度面臨整車生產稼動不足，並進而影響銷售動能，新車導入進度上，NISSAN品牌預計於第四季推出長程版LEAF純電動車，電池容量較前一款大幅擴充50％。

大陸市場方面，今年中國大陸汽車整體銷量可達2630萬台，較去年增長4％。蔡文榮說，在疫情趨緩、宏觀經濟調控、以及消費政策等因素持續維持下，審慎預期東風日產今年銷量將優於去年表現。