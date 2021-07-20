農委會屏東農業生物科技園區是台灣唯一以農業科技為主軸的產業園區，因應產業趨勢加快數位化提升，面對疫情挑戰營運不停歇，持續健全產業聚落服務機能。

農科園區針對農業產業化、科技化及農企業設廠需求，已提供設廠單一行政窗口、保稅區賦稅優惠及一站式便捷進出口通關等服務，只要透過「農科園區廠商服務e網通」平台，即可快速辦理通關簽審、保稅業務、管制性貨品品質控管、水族生物進出口控管、電子帳冊等業務；2021年將再規劃增加數位投資諮詢服務，即時公開可供出租土地、廠房訊息，以及投資設廠環境動態簡介，讓投資者無須親臨現場就能詳實瞭解所有投資資訊，人員流動降低但營運不停歇。

另為因應線上行銷趨勢，農科園區今年規劃參加「2021亞洲生技大展」及「2021亞太區農業技術展覽暨會議」2場重要商展，更委託專業團隊替參展廠商量身打造數位化線上展櫃，規劃雙語影片、海報播放、商品介紹，提供參展廠商與國外公司，或無法親至展場的買家一個商業媒合的機會。

農科園區指出，「樂活在農科」Facebook粉絲專頁有別於一般官網的政令宣導制式風格，已積極轉型呈現更多在地資訊、園區美景等生活化內容，未來也將增加進駐廠商優質產品宣傳，結合園區、觀賞水族展示廳、進駐廠商的各項動態訊息，成為園區、廠商、在地居民及線上網友之間的數位交流平台。

至於在地就業與企業人才育成方面，農科園區辦理多年的產業人才訓練課程已於110年採用部分線上授課，提供更彈性、參與人數更多的學習選擇，隨執行成效良好將逐步增加數位學習比例，搭配實體課程、農科商務會館休閒旅宿、園區企業觀摩與實習、周遭學研產學合作與諮詢等資源，打造園區成為我國農業科技的產業人才育成搖籃。

農科園區擁有完善軟硬體投資環境及產業聚落優勢，受惠於農委會新農業等產業政策帶動之企業投資設廠熱潮，已成功引進107家農企業投資進駐，形成天然物、水產養殖、畜禽生技、農業資材、生技服務、農業設施等六大產業聚落，帶動新臺幣114.11億元投資金額及2550位就業人口，既有233公頃土地進駐率接近100%，165公頃擴充區開放承租迄今約半年時間，已獲得10餘家企業前來洽詢並申請投資進駐，是國內外企業投資農業拓展國際的最佳選擇。