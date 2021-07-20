台南市長黃偉哲、立委郭國文今天都專程為業者張志宏(中)打氣。(曹婷婷攝)

台南市長黃偉哲、立委郭國文上午也專程到宣布繼續營業的鴻品牛肉湯市政府分店，為業者打氣。黃偉哲說，鴻品牛肉業者在疫後敲響第一鑼，為餐飲業發聲，他說，台南牛肉湯美食遠近馳名，但牛肉湯與牛肉爐確實較不適合外帶，受疫情影響取消內用，是不得已規定，感謝大家這2個月團結防疫，不只鴻品，還有許多店家共體時艱。

鴻品牛肉湯總店在永康，在台南已有24年歷史。業者張志宏上個月因不堪三級警戒一再延長，透過臉書宣布營業至7月底，但不捨10多名員工生計，加上市府、客人都給予鼓勵，7月客人回流3成，業者今天也宣布將繼續營業，並為自己先前情緒性發言表達歉意。

張志宏說，牛肉湯因外帶口感不比內用來得好，無法內用後，業績掉了9成，因每月燒錢7、80萬元，才會衝動宣布分店營業到7月底後，但消息曝光，許多老顧客都來打氣，不少客人也願犧牲汆燙牛肉口感，購買外帶，讓店的收入能平衡一點，加上員工減班休息，共體時艱，隨著三級警戒可望解封，決定市政府店繼續營業，他也會持續推動公益活動，回饋社會。

郭國文服務處執行長黃肇輝表示，鴻品牛肉湯發跡於永康，0206地震時，很快的就到災區提供熱食給災民和救難人員。平常有相當熱中公益活動的張志宏，後來到市政府附近開分店，也持續投入各種公益活動，在去年開始爆發的疫情期間，也常提供免費餐點給第一線的醫護與防疫人員，相當用心。

郭國文表示，疫情三級警戒下，對許多餐飲業者真的是有相當大的壓力，隨著政府紓困金到位，稍能挺住壓力，且疫情受到控制可能即將降級，鼓勵他繼續經營，繼續用牛肉湯打響台南觀光。