萬海(2615)今天召開股東會，通過發放2元股利，股票及現金股利各半。萬海表示，目前公司依照自己的計畫進行，有多少資源就優先投放在看好的市場，從去年佈局到現在，新增幾條航線對於營收及獲利都是正面的。未來市場很難預期，但第3季現在看起來有支撐，航運表現應該不錯，對今年下半年還是審慎樂觀。

萬海今年的股東會由獨立董事賴榮年主持。萬海表示，現在客戶反應出口還是很強，整體海運市場還是缺船塞港缺櫃的狀況，加上最近Delta變種病毒流行的影響，歐美港口擁塞的情況比較嚴重，例如：前幾天美國鐵路主要營運商聯合太平洋Union Pacific，宣布暫停運送美西港口貨櫃進入內陸，以清理大量積壓的集裝箱，為期一周，這些貨櫃會先滯留在碼頭場地。現在船舶也回堵到亞洲港口，新加坡、香港華南、韓國釜山塞港問題也很嚴重。在第3季旺季有這些狀況，都會減少船班周轉率，可以提供的艙位就會下降。

對於拜登政府是否打壓運價，萬海認為，歐美基本的精神是尊重自由市場經濟，拜登總統行政命令，最主要目的為幫助美國當地農產品出口，避免有壟斷或反競爭的違法行為。但是，現在的運價上漲是市場供需因為疫情影響的結果。

現在缺船的問題很嚴重，船舶租金持續上漲，全世界的閒置運力小於0.7％，歷史上從來沒有這麼低的水準，代表能用的船都已經投放到航線上使用，並不是船公司人為操控運力供給，故意有船不用。萬海強調，沒有聯合壟斷的行為，就不會有問題。

至於萬海大量造船會不會影響市場，萬海指出，造船是因應客戶需求，提供穩定優質的航線服務。去年疫情期間開始投入新的美西航線，就是因為客戶有反應，所以才投船解決客戶長程艙位需求問題，但暫時不考慮投入近期熱門的歐洲航線，美東線6月中才開航，將對營收有更多挹注。