《國際油價》原油亞洲電子盤反彈 10:532021/07/20 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到由盟國組成的OPEC+同意從8月起增加石油供應，加上因應Delta變種病毒多國疫苗接種進度不一，令前一交易日急挫約7%。然而周二盤中油價出現反彈態勢，分析師研判先前市場有過度反應的疑慮，未來油價可能會繼續出現波動；周二(7/20)截至台北時間上午10點30分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-8月輕質原油期貨上漲0.49美元，報每桶66.91美元；倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨上漲0.33美元，報每桶68.95美元。(商品行情網) 《商情》黃金亞洲電子盤反彈 《商情》馬幣走軟 支撐大馬棕櫚油上揚 #油價 #出現 #報每桶 #國際油價 #亞洲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 外資大賣424億 月線守生機 04:102021/07/20 財經要聞 大陸政策加碼 強力磁吸外資 04:102021/07/20 焦點新聞 IBM上季營收優預期 盤後股價漲 10:482021/07/20 財經 美力阻EUV曝光機登陸 中芯臉綠 04:102021/07/20 財經要聞 疫苗情誼 4國合唱團線上同樂 04:102021/07/20 地方新聞 1分鐘讀財經》陽明喊高運價超樂觀 法人爆短線一大變數 09:452021/07/20 財經 高端以取得國際認證為目標 04:102021/07/20 焦點要聞 中鴻8月內銷盤價 維持平盤 04:102021/07/20 財經要聞 《美股掃瞄》憂Delta觸發封鎖 美股全面重挫 09:112021/07/20 財經 以國間諜軟體 入侵監控5萬支手機 04:102021/07/20 話題觀察 率先喊買疫苗 林明溱批中央挾怨報復 04:102021/07/20 地方新聞 財經熱門新聞 《鋼鐵股》大成鋼Q2營收攀峰 Q3續戰新高 - 財經 - 時報資訊 《其他電子》外資升價 尖點高升 - 財經 - 時報資訊 拜登再擋ASML出貨陸企 中芯先進製程能靠12億美元大單？ - 財經 搭免疫橋接 國產疫苗有望進軍國際 - 財經要聞 - 工商時報 格芯斥資10億美元擴廠 CEO談英特爾收購傳聞這樣說 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。