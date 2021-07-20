受到由盟國組成的OPEC+同意從8月起增加石油供應，加上因應Delta變種病毒多國疫苗接種進度不一，令前一交易日急挫約7%。然而周二盤中油價出現反彈態勢，分析師研判先前市場有過度反應的疑慮，未來油價可能會繼續出現波動；周二(7/20)截至台北時間上午10點30分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-8月輕質原油期貨上漲0.49美元，報每桶66.91美元；倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨上漲0.33美元，報每桶68.95美元。(商品行情網)