今年上半年台股表現佳，加權指數漲幅逾兩成，追蹤台灣股市的原型股票ETF中，富邦臺灣中小(00733)ETF績效表現亮眼，由2月初的25元，漲至7月初的51.95元，報酬率達107%，主要由於持有航運族群權重約24%，在資金追捧效應及航運股缺船缺櫃題材下，短中長期績效皆名列前茅，績效表現大幅超越大盤。富邦臺灣中小ETF經理人陳(又又)吉表示，H2該基金的主要成分股將轉戰電子股。

富邦臺灣中小(00733)ETF追蹤臺灣指數公司編製的中小型A級動能50指數，指數成分股篩選方法是以上市的普通股刪除台灣市值前50大個股後，依α(Alpha)係數指標排序，選取最高的前50檔中小型上市公司股票。該ETF經理人陳(又又)吉說明，中小型A級動能50指數指數的選股邏輯，即是以相對大盤的超額報酬最高的中小型股作為指數成分股。

依照指數編製規則，每年1、4、7、11月進行指數成分股調整，本次調整於16日收盤生效。最新前10大成分股為大成鋼(2027)、台光電(2383)、永豐餘(1907)、景碩(3189)、玉晶光(3406)、台郡(6269)、創意(3443)、GIS-KY(6456)、金像電(2368)、台驊投控(2636)。其中最大權重為擁有美國大基建題材的大成鋼，權重約為9.38%。但以產業來看，有別於調整前傳產族股占比較大(57%)，電子族群為最新投組的最大族群配置，比重約59.66%，次產業分別為電子零組件(19.55%)、半導體(18%)、光電(9.6%)，顯示依照動能因子選股邏輯，下半年將聚焦於電子族群。

陳(又又)吉進一步表示，動能因子在中小型股的效性相對大型股明顯，因此中小型A級動能50指數選股範圍只限在中小型股，並透過超額報酬指標選擇股價動能最高的50檔個股。而動能因子的特性是，在大盤呈現上漲趨勢期間，績效表現往往能顯著超越大盤，但股市呈現空頭時期，回檔幅度也可能相對大盤深。

陳(又又)吉建議，台股大盤來到1萬8千點雖或有震盪的可能，但整體台股基本面持續良好、金融市場資金持續充沛，在多頭趨勢仍將持續的狀況下，預期動能因子仍將有表現，在ETF資產配置的角度上，可以將中小型股ETF作為衛星配置元件，增進投資組合報酬表現。