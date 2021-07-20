東奧選手坐經濟艙 蘇貞昌痛心致歉「很不會安排」：最不該的是官員坐商務艙

東京奧運台灣代表團昨從松山機場搭機前往日本，行政院長蘇貞昌親自前往送機，卻爆發官員搭商務艙、選手擠經濟艙爭議。民眾黨立委張其祿質疑，大部分國手都在高雄左營的國家運動訓練中心」受訓，理應從高雄小港機場直飛日本，卻讓國手勞師動眾跑到松山機場搭機，難道是為配合官員做「起飛儀式」的政治秀。

東奧台灣代表團昨天出發，蘇揆特別前往機場為代表團打氣加油，卻發生羽球「世界球后」戴資穎容易暈機卻坐不到商務艙，官員卻坐的到商務艙的離譜狀況，引發民眾議論，痛批政府虧待國手。

對此，張其祿提出兩點質疑，首先，體育署以及運發基金早已有投入東京奧運代表團的數千萬元，並投入編列數億元預算的「備戰2020東京奧運黃金計畫」。且蔡總統就曾公開承諾選手、教練出國比賽應以商務艙為原則，如今卻是官員搭商務艙、選手搭經濟艙，可見花公帑編列的計畫根本就不確實執行。

其次，奧運代表團大部分選手在高雄左營的國家運動訓練中心備戰，明明可以安排從高雄小港機場直飛日本，政府卻捨近求遠，讓國手舟車勞頓跑到松山機場搭機，不免讓人質疑是為了讓官員做「起飛儀式」的政治秀。

張其祿表示，東京奧運出戰的國手都是我們的國寶，請當局應立即檢討，後續也會嚴加督促政府對國手的待遇與照顧，感謝國手為台灣努力，一同為台灣爭光。