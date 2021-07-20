去年基隆陸續發生3名少年因施用俗稱「超級搖頭丸」的PMMA毒品過量致死，檢警追查出陳宇傑、吳忠信、劉哲瑋3人販毒釀成悲劇，一審依殺人等罪將陳、吳各判刑25年，劉判刑19年，二審逆轉改依販賣二級毒品罪判陳8年、吳7年6月、劉4年2月。可上訴。

陳宇傑、吳忠信2人得知新興毒品PMMA製程簡單、成本低廉、利潤高，有許多青少年施用，陳因此花3萬元，向上游綽號「Ａ峰」的男子買進130包PMMA毒品製成的咖啡包，由劉哲瑋和林姓青少年等人擔任販毒「小蜜蜂」，將毒咖啡包轉賣給同儕；吳忠信則負責管理小蜜峰等。

去年林因在家施用過量毒咖啡包死亡，嚇得「小蜜蜂」不願再協助販售，還把毒品退回，陳、吳、劉3人得知消息後，竟另賣毒咖啡包給周、鄧2名青少年施用，不料2人相繼在5、6月因吸食過量死亡。

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