新冠肺炎疫情最近在韓國急速升溫，當地先前解封後，近來連13天每日確診病例都破千例，上周男團BTOB成員李旼赫傳出確診。今(20日)韓媒報導，29歲女星Hani（哈妮，本名：安喜延）也染疫，正在拍攝的電視劇《Idol》緊急中止，可能接觸到的工作人員也被火速安排進行篩檢。

韓國疫情日前捲土重來，13日創下最高點達1614人，昨公布確診人數則有1278人，從6月底起先是Lovelyz成員徐智秀、演員車智妍、男星金聖圭、Jewelry成員徐仁英相繼確診，上周傳出超模韓惠珍、前游泳國家代表朴泰桓染疫，男星李旼赫因主唱老師確診新冠肺炎，急忙做快篩和PCR檢測都屬陰性，但隨後出現發燒咳嗽症狀，再度採檢結果呈陽性。

Hani染疫，正在拍攝的電視劇宣告暫停錄影。（圖／中時資料照片）

而女星Hani因身邊工作人員收到確診判定後，Hani便被列為密切接觸者，快篩後呈現陽性反應，今進一步接受PCR檢測被判定為確診，讓韓國明星染疫的案例又增加一例，而她正在拍攝的JTBC台電視劇《Idol》拍攝工作也勢必受到影響。

據知，《Idol》的編劇正是以《未生》等作品走紅的編劇鄭潤貞筆下新作品，如今傳出新冠肺炎確診案例，讓電視台相關人員都相當擔心，並宣告進入緊急狀態，除了拍攝工作暫停外，也要求無論確認有接觸和有接觸可能性的演員、工作人員都必須接受新冠肺炎篩檢，疫情是否仍將持續擴大，還有待報告出爐。

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