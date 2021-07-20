大陸男星吳亦凡接連遭網紅都美竹爆料性醜聞，不但疑似誘騙未成年少女，還會設局讓對方無法將事件曝光，更和3名網紅都有感情糾葛，對此，吳亦凡發聲明嚴正否認，卻無法阻止越來越多受害者跳出來附和，更傳出吳亦凡和辣妹在派對上熱吻的影片。

微博流傳2段影片，只見一行人疑似在包廂裡，音樂大聲到吵雜，現場男男女女都盡興狂歡，吳亦凡也在和身旁戴帽子的男子聊天，下一秒一名身材火辣的女子撲到吳亦凡身上，整個人坐在他腿上，勾住他的脖子忘情熱吻，火辣尺度讓人看傻了眼。

短裙辣妹撲到吳亦凡身上，整個人跨坐上去。(圖/翻攝自微博)

吳亦凡和辣妹忘情熱吻。(圖/翻攝自微博)

另外一段影片則是吳亦凡在認真滑手機，仔細看頁面竟是交友軟體Tinder，他快速滑著女網友的個人資料，熟練到每一秒就能滑一個，目前吳亦凡方面對影片還沒做出任何回應，昨日也針對都美竹的爆料發文澄清，「本人只在2020年朋友聚會中，見過女士一次，更沒有她描述的各種細節」。

吳亦凡認真滑交友軟體。(圖／翻攝自微博）

儘管吳亦凡發文試圖止血，並表示都美竹編造不實謠言，目前已經在依法偵辦卻還是無法平息外界聲浪，還遭發現對話截圖經過P圖，他代言的國內外品牌也陸續聲明切割，連路易威登（Louis Vuitton）、寶格麗（BVLGARI）都宣布，「即日起終止與吳亦凡先生的合作關係」。