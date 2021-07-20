三級警戒持續延長，不過因疫情趨緩，各縣市地方政府13日起有條件鬆綁各行業，健身房有條件微解封，不過，連鎖健身房World Gym世界健身俱樂部在19日就傳出台北站前店會員確診停業消毒3天，不到一天時間，長春店也公告暫停營業3天，記者致電長春店員工表示，接獲有確診者足跡，消毒停業3天。

健身房才剛微解封一周，連鎖健身房World Gym世界健身俱樂部站前店和長春店都傳出有確診者足跡，引發會員相當緊張，有會員在網路留言指出，因有確診者足跡，決定再次向健身房請假，但業者稱請假要人工批准，業者無法即時批准，影響到會員權益，也有民眾抱怨，健身房至少要降第二級再開放，不然去了又被扣款，現在又有確診者足跡，民眾不敢去，指揮中心會補貼會費嗎？

北市衛生局證實，World Gym世界健身俱樂部長春店有確診者足跡，已請中正區健康服務中心19日通知world gym長春店清消及提供名冊等防治作為；World Gym業者指出，長春店於19日完成全面清消，並配合中央及台北市政府防疫規範，自7／20至7／22停業3天，將於7／23開放會員運動使用。