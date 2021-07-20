蘋果（Apple）稍早之前正式釋出了iOS 14.7以及watchOS 7.6正式版。以時間來推算，iOS 14.7很可能是蘋果正式釋出iOS 15之前，最後一次針對iOS 14的大幅更新，包含了針對iPhone 12系列提供支援最新MagSafe外接式電池的支援，有興趣入手此配件的果粉們，使用上可更為安心。

根據更新日誌，iOS 14.7包含了以下更新重點，包含了讓iPhone 12系列可支援MagSafe外接式電池（MagSafe周邊是當前專屬於iPhone 12系列的配件生態系）；此外，也修復了一些bug，包含杜比全景聲空間音訊與 Apple Music 無損壓縮格式播放時可能會意外停止的情況等等。

＊iPhone 12 系列的四款手機可以開始支援 MagSafe 外接式電池。

＊在「家庭」App 中加入 HomePod 計時器的功能。

＊「天氣」和「地圖」中現提供加拿大、法國、意大利、荷蘭、南韓和西班牙的空氣品質資料。

＊Podcast 資料庫可以選擇查看所有節目內容，或是只查看你關注的節目。

＊Apple Card ‌‌family 增加了共享額度選項，並與現有的‌ ‌Apple Card ‌‌擁有者共享一個帳戶。

＊修正 Apple Music 選單中缺少分享播放列表的選項。

＊修正杜比全景聲空間音訊與 Apple Music 無損壓縮格式播放時可能會意外停止的 Bug。

＊修正了部份 iPhone 11 型號在重新啟動後電池維修訊息可能消失的問題。

＊修正了在「郵件」App 中撰寫郵件時，點字顯示器可能顯示無效資料的 Bug。

除了iOS 14.7之外，蘋果釋出的watchOS 7.6則是額外對30個國家或地區，提供了ECG心電圖程式以及不規則心律通知的功能。可於此網頁查看ECG心電圖功能以及不規則心律通知功能已適用的國家語地區。附帶說明，這兩項功能先前都已在台推出。

另外，蘋果則是為macOS Mojave (10.14)和macOS Catalina （10.15）釋出了 Safari 14.1.2，主要升級之處在於提供安全修復，而修復了哪些漏洞蘋果並沒有明確說明。這項更新可以為無法升級到macOS Big Sur(11.0)的Mac用戶，在Safari使用上帶來更高的安全性。