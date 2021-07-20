12年前擔任台北縣客家事務局局長的何培才，利用辦理客家園區附設餐廳及禮品採購業務機會，讓自己弟弟經營的廠商得標獲取利益共9萬多元，一審將他判刑10年，台灣高等法院更一審重新計算犯罪所得後改判刑5年8月，上訴後，最高法院駁回定讞。

何培才在2009年擔任局長時，因台北縣府受邀參加兩岸客家藝文交流活動，他用自己及其家族經營的旅行社、友人公司圍標後，輕鬆取得標案，獲取不法利益；此外北縣三峽客家文化園區附設餐廳及禮品店，他也用此方式得標。

新北地方法院院將何男判刑10年，台灣高等法院就客家文化園區案的犯罪所得重新計算，法官審結後斥責何男為一己貪欲，不知廉潔自持，利用其職務機會規避法令迀迴或違反欺罔取得標案，圖利自己，將他判刑9年6月，上訴後遭最高法院撤銷。

高院更一審審酌何培才為一己貪欲，不知廉潔自持，盡其職守，以規避法令迂迴或違法欺罔手段標得採購案，再交由其弟持有股份的旅行社辦理，經計算2次犯罪所得都各在5萬元以下，減輕其刑後，改判他5年8月徒刑。上訴後，最高法院駁回確定。