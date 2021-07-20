本（7）月17日中午12時，花蓮縣警察局新城分局嘉里派出所衝勁一名徐姓女子，慌張的表示自己不到1歲的兒子因吐奶導致呼吸道堵塞進而昏厥，盼警方能幫忙開道，讓救護車盡快抵達醫院，警員李碩桓、張英展見情況急迫，隨即駕駛巡邏車開啟警笛，一路當開路先鋒，讓救護車儘速前往慈濟醫院。

暖景為搶救1歲嬰性命，開警車一路示警鳴笛，讓救護車儘速抵達醫院。（圖／新城分局提供）

根據新城分局表示，17日中午，徐女急急忙忙跑進嘉里派出所，稱小孩因吐奶導致呼吸道堵塞陷入昏迷，欲前往慈濟醫院就醫，但假日車流量、沿途紅綠燈號誌非常多，盼員警能幫忙排除這些障礙。警員李碩桓、張英展當場一聽見情況緊急，便當機立斷駕駛巡邏車，一路鳴警笛開啟警示燈，約2分鐘後便抵達醫院，平安的讓小朋友就醫。

所幸徐女的孩子送醫治療後已無大礙，目前在家休養，同時她也非常感謝警方的幫忙，事後也持續關切。

另外警方也提醒民眾，若發生緊急情況，請儘量撥打119求助，救護車上有配備完善的救護器材，以及具救護技術員資格的成員陪同乘坐，讓民眾身體生命安全更有保障，情況危急時，或可線上教導急救方式，更可避免耽誤黃金救援時間。