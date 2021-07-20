裕日車(2227)今早舉行股東會，董事長嚴陳莉蓮致詞表示，去年即使在新冠肺炎疫情干擾下，仍按計劃導入ALL NEW SENTRA國產車、NEW JUKE進口車等全新車款，並得到很好的回響。109年成車銷售36200台，營收296.6億元，稅後每股盈餘達到21.8元，維持著不錯的經營績效。

嚴陳莉蓮說，今年上半年受到車用晶片短缺及肺炎疫情影響，整體車市銷量下滑，但公司仍按計劃積極導入特仕車及新產品，力求維持穩健的營運。展望未來，裕隆日產將持續精進品牌價值、產品競爭力及服務品質，為全體股東創造最大效益。另外，今日股東會通過盈餘分配案，分派現金股利每股18.53元。

109年新冠肺炎疫情爆發且蔓延全球，台灣因為防控得宜，生產、製造及民生消費等活動得以持續，主計總處公布109年度經濟成長率為3.11％，表現超越所有已開發國家。受惠經濟環境改善以及年底汰舊換新政策落日不確定性引發的購車潮，109年台灣車市總銷量達44.4萬台，較108年成長4.1%。裕隆日產109年成車銷售共36200台，市場占有率達8.2%。

此外，中國大陸汽車109年銷售2531.1萬台，較108年衰退1.9%；東風日產乘用車銷售119.9萬台，較108年衰退6.1%。依據中國汽車工業協會預估，110年中國大陸汽車銷量可達2630萬台，較109年增長4%。在疫情趨緩、宏觀經濟調控，以及消費政策等因素持續維持下，審慎預期東風日產計畫銷量將優於109年表現。

雖受到全球新冠肺炎疫情供應斷鏈影響，但有新車上市、中國大陸投資及零件外銷收益，裕隆日產109年營收296.6億元，營業利益3億元，稅前盈餘81.6億元，稅後每股盈餘21.8元。

今年以來受全球性車用晶片供應短缺影響，預估總市場上半年度面臨整車生產稼動不足，並進而影響銷售動能。裕日車將努力突圍並維持穩健的營運發展。裕隆日產NISSAN品牌預計於第四季推出長程版LEAF純電動車；INFINITI品牌於第一季推出全新Q50 300GT車款，最快於第四季導入全新QX55 SUV Coupe，增加業績動能。