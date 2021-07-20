台積電ADR續跌0.34%，台積電(2330)股價走勢續弱，開盤開低3元、為579元，但並未跌落周一的低點，隨後股價一度翻紅，最高漲2元、至584元。

美股周一續跌，台積電ADR連三天走跌，但台積電今日股價並未跌落昨天早盤最低的578元，盤中買盤低接，回到580元以上。

台積電因5奈米製程毛利率低於平均水準，加上新台幣升值影響，第2季毛利率滑落至50%，第3季毛利率估約50.5%，低於市場預期，引發法人賣壓，股價連3日下挫。三大法人連續2個交易日同步賣超台積電共5萬5766張。台積電股價自7月15日收盤價614元，滑落至19日的582元，跌32元，市值縮水8297億元。

台積電上周四下午舉行法說會公布第二季毛利率、營業利益率雙率雙降，第二季獲利比前季下滑，展望第三季營收季增約11%，符合預期；台積電法說會並無太多驚喜。今日股價續隨著台積電ADR續跌，但本周以來跌幅已縮減，呈現震盪走勢。

此外，近日外媒報導，半導體巨擘Intel(英特爾)考慮斥資300億美元，買下全球第四大晶圓代工廠GlobalFoundries(格芯)，藉此擴大營運版圖，被視為直衝台積電而來。

Intel先前已宣布重回晶圓代工事業，倘若上述併購案成真，市場擔憂恐會對亞洲晶圓代工廠帶來壓力。不過，GlobalFoundries(格芯)執行長Thomas Caulfield周一否認，直言仍會按照計畫IPO (首次公開發行)。